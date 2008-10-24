Ющенко робить все для звільнення моряків з «Фаїни» - Секретаріат

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявляє, що на даний час усі моряки захопленого піратами судна “Фаїна” почуваються задовільно.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

“На цей момент ми можемо підтвердити, що моряки почуваються задовільно, всі здорові. Що стосується забезпечення екіпажу продовольством, то запевняю – ми використовуємо всі можливі дипломатичні канали для вирішення цього питання”, – заявив А.ГОНЧАРУК за підсумками міжвідомчої наради в Секретаріаті Президента.

Також він звернув увагу, що ситуація зі звільненням екіпажу “Фаїни” потребує зваженішої позиції ЗМІ.

“Якщо ми дійсно переживаємо за долю моряків, то давайте утримуватись від поспішних оцінок. Йде напружена робота, і Президент робить усе можливе заради звільнення наших хлопців”, – наголосив А.ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.