БЮТ знову заблокував Апеляційний адмінсуд Києва

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко вчергове заблокували роботу Апеляційного адміністративного суду Києва, який розглядає скаргу Секретаріату Президента на рішення Окружного адмінсуду столиці щодо призупинення дії Указу глави держави про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання, що розпочалося о 14.00, представники БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО та Валерій ПИСАРЕНКО звернулись до суду з клопотанням надати їм для ознайомлення оригінали апеляційних скарг від Секретаріату Президента та Генеральної прокуратури, щоб таким чином забезпечити права всіх учасників процесу. Вони переконані, що без цього неможливо провести об’єктивний розгляд скарг.

Крім того, представники БЮТ просили суд забезпечити рівний підхід до всіх учасників процесу, оскільки до суду подано ще близько 100 скарг, автори яких мають право взяти участь у розгляді справі, однак для їх присутності на процесі необхідно більше приміщення.

У свою чергу, представники Секретаріату Президента та Генеральної прокуратури розцінили ці клопотання “бютівців” як “очевидне зловживання процесуальними правами”.

На початку засідання судді поінформували учасників процесу, що сьогодні від Окружного адміністративного суду м. Києва до Апеляційного адмінсуду нарешті надійшли оригінали скарг.

Крім того, головуючий на судовому засіданні суддя Михайло МЕЖЕВИЧ поінформував сторони-учасниці процесу, що 76 апеляційних скарг, які було передано суду, залишені без розгляду.

Враховуючи викладене та порадившись на місці, суд не задовольнив клопотання БЮТ, однак оголосив 10-хвилинну перерву у роботі, щоб представники БЮТ мали можливість ознайомитися із оригіналами апеляційних скарг Секретаріату Президента і Генпрокуратури.

Після перерви представники БЮТ почали блокувати роботу суду, вимагаючи письмових пояснень з боку колегії суддів, в зв’язку з чим, головуючий на процесі оголосив ще одну перерву.

У даний час невідомо, коли саме буде відновлене судове засідання.

В інтерв’ю журналістам представник в суді від БЮТ В.ПИЛИПЕНКО висловив думку, засідання суду може бути перенесене «десь приблизно на тиждень».

Також він повідомив, що БЮТ має намір звернутися до Ради Європи з вимогою дати оцінку подіям в українських судах.

У свою чергу, коментуючи сьогоднішнє засідання Київського апеляційного адміністративного суду, представник Секретаріату Президента Руслан КИРИЛЮК сказав: «Суд поставлений у принизливе становище через хамську поведінку народних депутатів (БЮТ – УНІАН). Судді просто фізично не змогли розглядати справу».

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, він ще раз підкреслив, що представники Секретаріату Президента не братимуть участь в засіданнях Окружного адміністративного суду м. Києва. «Звичайно, ми не братимемо участі в його так званих засіданнях», - сказав Р.КИРИЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Суд заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці. Секретаріат Президента просить суд скасувати ухвалу, оскільки суд першої інстанції не мав права виносити подібні рішення, тим більше на забезпечення позову зупиняти виборчий процес

Між тим 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього В.ЮЩЕНКО створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Новостворений Центральний окружний адмінсуд Києва, за інформацією керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 жовтня скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було призупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.