Тимошенко обіцяє врахувати інтереси олігархів та лобістів із ВР

Уряд під час доопрацювання антикризового законопроекту, а також підготовки документів із запобігання впливу світової фінансової кризи на економіку України має намір врахувати думку і пропозиції народних депутатів - представників промислового виробництва і підприємництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з цими депутатами у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

«Зустріч моя сьогодні з вами для того, щоб послухати ваші думки, щоб ця думка була застенографована і врахована в законопроекті під час роботи робочої групи і в урядових рішеннях, які потрібні сьогодні для вашої діяльності і стабільності роботи підприємств, які входять у систему вашої професійної роботи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила важливість ухвалення закону про мінімізацію наслідків світової фінансової кризи на економіку України і відзначила, що саме від терміну ухвалення цього документа залежить надання фінансової допомоги Україні міжнародними фінансовими установами.

На нараду до Ю.ТИМОШЕНКО прийшли близько 30 народних депутатів, зокрема, від БЮТ - Сергій ПАШИНСЬКИЙ, Євген СІГАЛ, Таріел ВАСАДЗЕ, Партії регіонів – Сергій ТИТЕНКО, Григорій СМІТЮК, НУ-НС – Микола МАРТИНЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, Блоку Литвина – Валерій БАРАНОВ.