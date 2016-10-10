Посол ЄС: розробка механізму призупинення безвізового режиму не пов’язана з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Посол нагадав позицію Європейської комісії, яка вважає, що Україна виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму. Він додав, що Єврокомісія запропонувала скасувати візовий режим Європарламенту та Європейській Раді.

Водночас він підтвердив, що у ЄС обговорюється питання призупинення безвізових режимів, і розповів, за яких обставин це може статися. "Це не прив’язано до України", – сказав дипломат, але додав, що питання запровадження механізму призупинення в ЄС обговорюється.

"Європейський Союз стикається з величезним викликом, пов’язаним із міграцією, і деякими труднощами у вирішенні цієї проблеми. Це означає, що знову ж таки, візовий режим з Україною не має нічого спільного з цією проблемою міграції", – сказав Мінгареллі.

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Також він зазначив, що обговорення запровадження механізму призупинення безвізового режиму відбувається в умовах, які не є дуже сприятливими.

"Я сподіваюся, що Україна отримає безвізовий режим швидко, але я не в тій позиції, щоби назвати вам дату. Я (цього) не знаю", – заявив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня міністри внутрішніх справ країни ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного призупинення безвізового режиму з третіми країнами.

За інформацією іноземних ЗМІ, того ж дня міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не розглядатиметься найближчим часом.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр також заявив, що "жодних нових рішень щодо візової лібералізації" не буде ухвалено до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує, що Європейський Союз у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.