Кабмін у середу прозвітує за півроку роботи - Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у середу, 19 жовтня, Кабінет міністрів прозвітує за півроку роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації оновленої структури підтримки реформ, зокрема створення спеціалізованих команд для підтримки реалізації реформ та Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки.
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"Саме в середу на засіданні уряд прозвітує за 6 місяців роботи. Я думаю, що нам буде про що сказати, але найголовніше - те, які перед нами стоять завдання на майбутнє", - сказав прем’єр.
Гройсман висловив переконання, що Україна має всі передумови стати успішною демократичною і економічно успішною країною.
Як повідомляв УНІАН, кабінет Гройсмана приступив до роботи в квітні поточного року в результаті розв’язання тривалої політичної кризи в Україні.