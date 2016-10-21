"Нормандська четвірка" не обговорювала дату виборів на Донбасі - нардеп

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов, передає ТСН.

За його словами, вибори відбудуться лише тоді, коли неконтрольована ділянка українсько-російського кордону буде перекрита патрулями і поліцейською місією ОБСЄ. Також у регіоні мають бути відсутні терористичні війська чи іноземна армія – цього вимагають стандарти ОБСЄ щодо виборів.

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"Під час зустрічі у Берліні дуже чітко було сказано: безпекові і гуманітарні питання по-перше, і тільки після того - речі, які стосуються виборів", - сказав Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

«Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені «нормандським форматом», - заявив Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів.