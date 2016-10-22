Україна вимагатиме від Росії екстрадиції незаконно засудженого активіста Чирнія – Мінюст

Про це заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Петухов повідомив у Facebook.

«Тільки що підписав запит в Росію про передачу незаконно засудженого там Олексія Чирнія відповідно до поданої ним заяви», - написав він.

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Чиновник нагадав, що активіст був затриманий у Криму ще у 2014 році у рамках справи про створення так званої «терористичної групи Сенцова-Кольченка».

«За версією російських слідчих, «терористична» діяльність хлопців начебто складалася із планів повалити пам'ятник Леніну.... Якраз вчора Леніна повалили у Судаку, тому що ніхто не зможе зупинити людей, які борються проти радянської пропаганди», - додав Петухов.

За його словами, упродовж двох років Чирнія перевозили то у Магадан, то в «Лефортово», то у Ростовську область.

«Не завжди було відомо, де він саме. До нього довго не допускали нашого консула. Ми не полишимо його, допоки він не повернеться в Україну», - запевнив Петухов.

Як повідомляв УНІАН, активіста Чирнія співробітники ФСБ затримали у тимчасово окупованому Росією Криму у травні 2014 року. Його разом з українським режисером Олегом Сенцовим, активістами Олександром Кольченком та Геннадієм Афанасьєвим звинуватили в підготовці терактів. Чирній і Афанасьєв дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

У червні поточного року російські правозахисники повідомили, що Чирнія доставлено до Москви з Магадана, де він відбував покарання, для проведення стаціонарної психіатричної експертизи в Інституті імені Сербського.

Наприкінці вересня адвокат Ілля Новіков повідомив, що Чирнія етапували з московського СІЗО «Лефортово» до Ростовської області.

Учора, 21 жовтня, Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова та Кольченка, мотивуючи це тим, що вони нібито є громадянами РФ.