350 грн/км: журналістка дізналась, як Нацбанк "розщедрився" на таксі для своїх топ-менеджерів (документи)
Нацбанк платить за таксі для своїх топ-менеджерів після ліквідування автогосподарства внаслідок проведення "реформи" 350 грн/кілометр.
Про це стало відомо після розслідування економічного оглядача Даші Довлатової, результати якого вона показала на своїй сторінці в Facebook.
Вона розповіла, що тендерну пропозицію було розміщено через систему ProZorro.
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При цьому компанія-переможець ПП "Август Груп", яка була єдиною, що взяла участь у торзі, поставила пропозицію 350 грн/кілометр. Хоча Нацбанк, як розповіла журналістка, у тендерній документації очікував ціну 100 грн/кілометр.
"Засновник "Август Груп" (ЄДРПОУ 35390622) має з чоловіком ще одну фірму - Міжнародну аутсорсингову компанію (ЄДРПОУ 35370255), яка також надавала Нацбанку послуги у сферах консультування", - пише Довлатова.
"Всі 4 члени комісії НБУ проголосували за пропозицію "Август Груп". За пропозицію 350 грн/кілометр проти заявлених Нацбанком 100 грн/кілометр", - підсумувала вона.