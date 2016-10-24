П'ять країн приєдналися до рішення Ради ЄС про продовження антиросійських санкцій

Про це йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, оприлюдненій на сайті Ради ЄС.

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Вона нагадала, що 15 вересня 2016 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження існуючих санкцій проти Росії до 15 березня 2017 року і внесла зміни до списку осіб та організацій, які підпадають під обмежувальні заходи.

«Країни-кандидати Чорногорія, Албанія та країни-члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради», - сказано в заяві.

Могеріні зазначила, що вищевказані країни забезпечуватимуть заходи, щоб їхня національна політика відповідала рішенням Ради ЄС.

«Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його», - наголосила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Європейський Союз затвердив рішення про продовження ще на півроку санкцій, застосованих проти 146 громадян і 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України.