Зарплатна "афера" депутатів: як обранці випадково втричі підвищили собі зарплатню

Вперше місячну ставку збільшили у квітні - з шести тисяч гривень до сімнадцяти з половиною. Але через півроку нардепам стало мало й цього.

Зарплатну "аферу" провернули блискуче. Її не одразу помітили навіть експерти й журналісти. Та наступного дня коли приховане стало явним, депутати почали виправдовуватися. вони, мовляв, самі в шоці, що підвищили власний бюджет.

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Звичка голосувати все гамузом зіграла з ними злий жарт. Підступна постанова №5000-П так сховалася в бюджеті, що її, нібито, просто не помітили.

Програма “Гроші” ділиться шокуючими зізнаннями нардепів про їх злиденне життя.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня прийняла постанову «Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000-П).

Цією постановою було ухвалено проект бюджету на 2017 рік у першому читанні, а також ухвалено рішення про підвищення заробітної плати народним депутатам у 2-2,5 разу - до понад 40 тис. грн.