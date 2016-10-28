Україна найближчим часом оголосить про майбутнє порушеного Росією Великого договору України і РФ - Клімкін

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 каналі.

"Росія порушила всі ключові положення цього договору. Якщо я зараз скажу, що ми його не продовжуємо, звичайно, буде аргумент для того, щоб сказати: там в цьому договорі є положення щодо гарантування територіальної цілісності... Тому я обіцяю, що ми знайдемо правильне і креативне рішення", - заявив Клімкін.

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Він уточнив, що про це рішення буде повідомлено найближчим часом. За його словами, буде зроблена відповідна заява не тільки в контексті цього договору, а і щодо інших юридичних зобов'язань.

Міністр додав, що багато статей цього договору не діють, оскільки Росія їх фундаментально порушила, а також порушила Статут ООН та інші договори і зобов'язання.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною» від 31 травня 1997 року набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Відповідно до статті 40 договору, його укладено терміном на десять років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менш ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду. Термін відліку першого десятирічного періоду починався з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і закінчувався 1 квітня 2009 року. Тоді жодна зі сторін не висловила бажання про припинення дії договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.