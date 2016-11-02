"Вони не можуть не воювати": перший президент України розповів, як Путін відповідає на запити росіян

Про це український політик розповів у коментарі "Апострофу".

На його думку, образ президента Путіна відповідає на запити нинішнього російського суспільства, які сформувалися під впливом менталітету та історії Росії.

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Кравчук стверджує, що російська держава, яка звикла до ведення воєн, потребує постійного зовнішнього конфлікту й лідера, який би випромінював силу.

"Вони не можуть не воювати. Таким чином, Росії потрібен лідер, який буде говорити про реформи, про нинішню глобальну науково-технічну революцію..." - розповів Кравчук.

Раніше російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що Росія починає "втрачати береги" у своїх війнах.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.