У Ющенка вже згодні на будь-який формат коаліції у ВР

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявляє, що сьогодні прийнятним є будь-який формат парламентської коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

А.КИСЛИНСЬКИЙ підкреслив, що за умов світової фінансової кризи та неспроможності уряду протистояти економічним викликам вирішення політичної кризи переміщається на нижчі позиції у порядку денному.

«Президент України чітко розставив пріоритети: усі зусилля мають бути сконцентровані на подоланні кризових явищ в економіці. Виключно у такій логіці слід розглядати рішення про відтермінування виборів. На жаль, за час з 20 жовтня парламентські сили не змогли ухвалити комплекс антикризових економічних законопроектів: два тижні бездіяльності і лише 1 день результативної роботи. Політики ніяк не можуть зрозуміти, що вихваляння на тему «це ми зупинили вибори» безглузде у ситуації, коли виборчий процес уже призупинений главою держави», - підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив: «Ніколи не йшлося про проведення виборів за будь-яку ціну, з тим, щоб менше, ніж за місяць від сьогодні, мати новий склад парламенту. Ключове завдання – якісне вирішення фінансової та економічної кризи для формування перспективи політичної стабільності в Україні».

«На сьогодні все ще відсутні ознаки політичного оздоровлення, тому вибори відбудуться як тільки заспокоїться економічна ситуація. Водночас, як свідчить позитивне голосування ВР антикризового законопроекту Президента України, шанси на об‘єднання парламентських сил перед лицем економічної кризи зберігаються. Сьогодні прийнятним є будь-який формат парламентської більшості – чи розширена демократична коаліція, чи коаліція у 300 і більше голосів. Економічні виклики вимагають якісних і невідкладних антикризових рішень парламенту. Швидкість законотворчого процесу має в рази перевищувати швидкість, з якою ВР розглядала (понад 2 тижні) перший антикризовий законопроект», – стверджує А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Сили, які підтримали президентський антикризовий законопроект – БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина, – можуть і повинні розглядатися як партнери по коаліції. Чи буде така коаліція життєздатною? Багато залежить від врахування уроків минулого, починаючи зі збалансованості положень коаліційної угоди, яка має охоплювати ключові програмні положення усіх партнерів, – до безумовного виконання зобов‘язань, зафіксованих у коаліційній угоді, передусім, перед своїми виборцями. Окремо слід виділити готовність сторін йти на поступки, у тому числі й щодо кадрових пропозицій від Блоку Литвина. Президентська команда готова до компромісів», - наголосив заступник глави Секретаріату.

«Шанс на політичне порозуміння, який дав Президент України, призупинивши виборчий процес, є реальним у цьому складі ВР. Марнування його на догоду персональним амбіціям політиків в умовах фінансової та економічної кризи є злочинним», – підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.