У Ющенка не розуміють, чому Тимошенко шифрується з газом

Заступник глави Секретаріату Андрій Гончарук висловив нерозуміння того факту, що на фоні фінансової кризи тема газових переговорів відійшла для уряду на другий план.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на переконання заступника глави Секретаріату, “наради та заяви, що рясно та густо з`являються на цю тему, лише демонструють відсутність реальних кроків із мінімізації наслідків світової фінансової кризи на національну економіку”.

Натомість, зауважив А.ГОНЧАРУК, завершення газових переговорів є важливим моментом для розуміння того, в яких умовах економіці України доведеться функціонувати наступного року. Він, водночас, нагадав, що уряд неодноразово не виконував директиви на газові переговори, які, серед іншого, передбачали визначення ціни на газ для України до початку бюджетного процесу.

«Світова криза стала причиною значного падіння цін на нафту і, відповідно, нафтопродукти. На нафту ціна знизилася із 140 до 60 доларів. Оскільки прив`язка до нафти як альтернативного ресурсу енергії є загальносвітовою практикою, ціна для всіх західноєвропейських споживачів природного газу з Росії впаде», - зауважив заступник глави Секретаріату Президента України. Водночас, додав він, хотілося б зрозуміти, чому при тому, що у Європі ціна на газ знижується, для України вона зростає.

“Утаємниченість результатів газових перемовин, відмова надати звіт, постійні заяви про те, що уряд хоче вести переговори взагалі без директив, на власний розсуд - можуть свідчити про те, що ці переговори для України не мають позитивного результату”, вважає А.ГОНЧАРУК.

Він також висловив занепокоєння, що існуючий підхід може мати негативні наслідки для економіки - адже непоодинокі випадки, коли різні центральні органи виконавчої влади, відповідальні за цю сферу, взагалі не можуть домовитися між собою. Прикладом цього заступник глави Секретаріату назвав двомісячне узгодження Мінекономіки і Мінпромполітики переліку підприємств, які можуть отримувати природний газ із нульовою ставкою цільової надбавки.

Саме тому, підсумував А.ГОНЧАРУК, швидкість завершення газових переговорів і, головне, їх результати і є оцінкою здатності уряду впоратися із кризою.