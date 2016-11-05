Гройсман наголошує, що кожен декларант має довести походження своїх статків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Шустер Live".

«Я вважаю, що процес електронного декларування був дуже важливим. Я про це можу говорити абсолютно відверто, тому що, будучи спікером українського парламенту, я докладав всі зусилля для того, щоб цей закон був прийнятий, і щоб ці декларації стали реальністю», - заявив прем’єр.

Читайте також"Радикал" Лозовой задекларував Святі мощі та партійний квиток

«Я вважаю, що це (запуск електронного декларування – УНІАН) був дуже вірний крок, який нас може відділити від того, що було раніше і того, що буде далі», - додав Гройсман.

«Насправді походження доходів чиновників є різне. Багато (людей) після Революції Гідності прийшли патріотично працювати у владу і робили це, виходячи з того чи іншого бізнесу. Хтось приїжджав з різних країн і почав працювати у владі, хтось займався успішно підприємництвом до Революції Гідності та після неї прийшов працювати у владу. А є й ті, хто десятками років працювали тільки у владі», - зауважив він.

«Зараз дуже важливе питання: щоб кожен довів, де він взяв свої доходи, як він їх заробив, і тоді буде поставлено крапку», - наголосив Гройсман.

Читайте такожМільйонер зі списку найбагатших українців: після публікації декларацій відчув себе "лохом"

За його словами, необхідно відділити тих, «хто нажив гроші, статки нечесно від тих, хто працював, заробляв у бізнесі, найманим працівником або власником бізнесу, і за це сплатив податки», - підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.