Зменшення тиску на Росію лише розширить її агресію - нардеп

Так він 8 листопада прокоментував інформацію про те, що пором "Варяг" здійснює прямі рейси між Севастополем і турецьким портом Зонгулдак.

“Пом’якшення санкцій проти окупанта неприпустиме. Ми рішуче засуджуємо таке порушення санкційного режиму. Я вже звернувся з цього питання до українських та закордонних правоохоронців. Санкції, запроваджені Заходом і Україною в зв’язку з російською агресією, мають лише розширюватися, - поки не припиниться агресія. Відколи розпочався мирний процес, ми не бачимо реальної деескалації війни на Донбасі. Більше того: Росія нарощує репресії на окупованих територій та щодо громадян України в РФ. В Криму повзучий геноцид кримськотатарського народу та віруючих, які не належать до московських псевдоцерков. На всіх окупованих землях триває розграбування інфраструктури, придушення соціального протесту. Отже, Україна й світ мають відповісти жорсткішими довгостроковими санкціями проти окупанта. В тому числі, і в перших рядах - Туреччина”, - заявив Логвинський.

Він наголосив, що санкції щодо окупованих Криму та Донбасу завдають істотної шкоди Росії й безпосередньо обмежують її можливості розширювати агресію на інші країни і регіони.

“Санкції та обмеження щодо Криму й Донбасу - це не символічний тиск. Заходи, запроваджені Урядом Яценюка та міжнародними партнерами, погіршили економічне становище РФ, істотно збільшили витрати Росії на утримання Криму й непідконтрольної території Донбасу. Йдеться про заборону авіарейсів, закриття портів; обмеження на перевезення товарів. За підрахунками незалежних російських експертів, середньорічні витрати лише на окупацію Криму вже перевищили 200 мільярдів рублів (більше 3 мільярдів доларів). Загалом Росія вже втратила понад 20 мільярдів доларів через вторгнення до Криму. Економічно-активне населення масово втікає з окупованих земель, - підриваючи податкову базу окупаційного режиму. Це гроші, які не пішли на вторгнення Путіна в інші країни; на боєприпаси та зарплати для окупантів на Донбасі, на пропаганду ненависті до України й Заходу; на мережу сексотів ФСБ в Криму. Якщо світ системно розширить цей тиск, є реальний шанс змусити Кремль припинити агресію”, - пояснив Логвинський.

В зв’язку з цим він вважає безпідставними й неприпустимими заклики до пом’якшення санкцій проти Росії та її окупаційних режимів.

“Останнім часом звучать заклики пом’якшити режим сполучення з Кримом і окупованим Донбасом з нібито гуманітарною та економічною метою. Жодної логіки в цьому немає. Якщо ми зменшимо тиск на агресора, створимо атмосферу безкарності, - жодного миру не буде! Російська агресія обов’язково лише розшириться! І не лише в Україні. Путін уже продемонстрував економічну й інформаційну агресію в Туреччині, США, Балто-Скандинавії. Навіщо ж давати йому грошей на це шляхом пом’якшення санкцій?!” - заявив народний депутат Логвинський.

Георгій Логвинський - український юрист, один з ключових експертів щодо протидії окупації Криму та захисту населення окупованих територій. Заступник голови Міжвідомчої робочої групи Кабінету Міністрів з питань відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України. Заступник голови Комітету ВР з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Радник Голови Меджлісу кримськотатарського народу. Заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Народний депутат України, член фракції “Народний фронт”.