Трьох українських екс-президентів допитали у справі Новинського – ЗМІ

У кримінальній справі проти нардепа від «Опоблоку» Олександра Новинського допитували трьох українських президентів.

Про це повідомляє УП з посиланням на відповідний документ подання генпрокурора Юрія Луценка, який опинився у розпорядженні видання.

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Згідно із документом трьох українських президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму та Віктора Ющенка допитували ще у 2014 році, 20 травня, 31 серпня та 31 липня відповідно.

Всього у тексті подання фігурують протоколи допитів 50 осіб.

Нагадаємо, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сам Новинський зауважив, що 4 листопада вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом. 4 листопада голова ВР Андрій Парубій написав у Facebook, що до Верховної Ради надійшло подання Генпрокуратури стосовно Новинського.

Того ж дня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Новинський вранці вилетів до Греції.

«За нашими даними, о 9.30 із Жулян своїм бортом Новинський сьогодні вранці вилетів до Греції в Салоніки», – сказав Грицак.