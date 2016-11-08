Журналіст прогнозує наступний крок ЄС до "безвізу" для України наступного тижня

21:57, 08 листопада 2016
Політика
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Наступний крок до безвізового режиму для України в Європейському союзі можливий наступного тижня.

Визовые страсти продолжаются / REUTERS

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За його даними, посли країн Євросоюзу можуть надати "зелене світло" для початку переговорів між Радою ЄС і Європейським парламентом про візову лібералізацію для України наступної середи, 16 листопада.

Саме наступного тижня, повідомив він, можливе досягнення домовленості про механізм припинення чинності безвізового режиму для громадян країн, що мають його, в разі, якщо ЄС вважатиме це за необхідне.

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Але до досягнення цієї домовленості початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом про безвізовий режим для України, як і для Грузії й Косова, неможливий.

Для запровадження візової лібералізації для громадян України, тобто безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн «шенгену», ще необхідне формальне позитивне рішення з цього приводу Європейського парламенту і Ради ЄС, на які очікують ближчим часом. У Києві сподіваються, що це станеться до 24 листопада, коли має відбутися саміт Україна – ЄС. Відтак, як вважають, безвізовий режим зможе запрацювати від початку 2017 року чи принаймні в першій чверті наступного року.

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