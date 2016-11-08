Журналіст прогнозує наступний крок ЄС до "безвізу" для України наступного тижня

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За його даними, посли країн Євросоюзу можуть надати "зелене світло" для початку переговорів між Радою ЄС і Європейським парламентом про візову лібералізацію для України наступної середи, 16 листопада.

next Wed (16 Nov), EU ambassadors might give green light for council to start negotiations with EP on visa lib for #Ukraine. 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2016

Саме наступного тижня, повідомив він, можливе досягнення домовленості про механізм припинення чинності безвізового режиму для громадян країн, що мають його, в разі, якщо ЄС вважатиме це за необхідне.

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similar set-up as #Georgia, no start of neg until deal on susp mech. Deal on susp mech possible next week. #Ukraine#Kosovo 2/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2016

Але до досягнення цієї домовленості початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом про безвізовий режим для України, як і для Грузії й Косова, неможливий.

Для запровадження візової лібералізації для громадян України, тобто безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн «шенгену», ще необхідне формальне позитивне рішення з цього приводу Європейського парламенту і Ради ЄС, на які очікують ближчим часом. У Києві сподіваються, що це станеться до 24 листопада, коли має відбутися саміт Україна – ЄС. Відтак, як вважають, безвізовий режим зможе запрацювати від початку 2017 року чи принаймні в першій чверті наступного року.