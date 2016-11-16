Путіна не врятує вихід із угоди по суду в Гаазі - експерт
Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик пояснила, чому президента РФ Володимира Путіна не врятує відмова Москви від участі в Римському статуті.
Про це вона написала на свої сторінці у Facebook.
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"Путіна це не врятує, бо для гаазького суду все одно, з якої країни походить злочинець і чи ратифікувала вона Римський статут. Буде видано ордер на арешт, і як тільки підозрюваний опиниться на території однієї з країн, яка ратифікувала Римський статут (а таких країн зараз у світі 123), він має бути негайно заарештований і переданий в Гаагу", - пояснила вона.
Окрім того, за її словами, "не можна вийти з того, в чому ти не був".
"Росія підписала, але не ратифікувала Римський статут. Відповідно, вона і не була частиною МКС. Юрисдикція суду на неї як не поширювалася, так і не поширюватиметься", - зазначила Печончик.
Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням, підписаним Путіним, Росія вийде з Римського статуту про заснування Міжнародного кримінального суду (МКС).
Варто зазначити, що розпорядження Путіна було опубліковано на наступний день після того, як МКС оприлюднив попереднє розслідування прокурора, в якому окупація Криму названо міжнародним збройним конфліктом між Україною і Росією.