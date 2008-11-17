З Франції побачили, як у Верховній Раді грали поганий спектакль

Французький експерт, директор з досліджень Інституту зовнішніх та стратегічних відносин Лаура ДЕЛЬКУР вважає, що Україна переживає одночасно політичну, економічну та безпекову кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в її матеріалі, розміщеному на інтернет-сайті інституту.

За словами Л.ДЕЛЬКУР, ознаками політичної кризи стали другий за останні 13 місяців намір Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпустити парламент, а також події навколо звільнення з посади голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

“Під час цієї відставки український парламент був театром, у якому грали поганий спектакль, депутати переходили до рукоприкладства після того, як прихильники Юлії ТИМОШЕНКО намагалися заблокувати електронну систему голосування”, - пише експерт.

Фінансова криза, на переконання експерта, додала проблем для України та українського політикуму, оскільки сильно вдарила по основних експортно орієнтованих галузях, знецінила національну валюту, призвела до зменшення виробництва лише у вересні на 4%, а також погіршила прогнози щодо платіжного балансу: за підсумками року його дефіцит може сягнути 12% ВВП.

“Економічна криза, звичайно, підпитує політичну напругу, оскільки конкуренти Ю.ТИМОШЕНКО сподіваються, що виборці покладуть всю відповідальність на уряд”, - зазначає Л.ДЕЛЬКУР.

Крім того, експерт зазначає, що до цієї картини, і так достатньо похмурої, додається тривога щодо безпекової крихкості України, продемонстрованої останнім російсько-грузинським конфліктом. При цьому головним питанням, на переконання експерта, є приєднання до НАТО, яке знаходить підтримку серед країн-членів Північноатлантичного альянсу, які закликають Україну до продовження політичних та військових реформ, і відкидається Москвою, яка має широкий спектр інструментів для тиску на Київ.

“Крім енергетики, російське населення Криму видається також потенційним джерелом загрози цілісності країни у той час, як Росія проголошує захист російськомовних меншин метою своєї зовнішньої політики”, - зазначає експерт.

Л.ДЕЛЬКУР також звертає увагу на те, що більша частина населення України не підтримує ідею приєднання до НАТО, а поради Генерального секретаря НАТО для українського уряду щодо збільшення зусиль для зростання такої підтримки здаються “непов’язаними” з політичними та економічними реаліями сьогодення.