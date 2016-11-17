Порошенко наголошує на важливості продовження санкційного тиску на Росію

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу.

«Президент наголосив на важливості продовження сакційного тиску на Росію, який не є самоціллю, а ефективним інструментом забезпечення виконання російською стороною її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей», - зазначається у повідомленні.

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Також президент поінформував глав дипломатичних місій про прогрес України на шляху реформ, передусім у боротьбі з корупцією. У цьому контексті було особливо відзначено успішне завершення першого етапу електронного декларування в Україні.

Порошенко висловив надію на належну оцінку реформ, що здійснюються в Україні, у тому числі з боку ЄС. У цьому контексті було відзначено важливість виконання стороною ЄС і своїх зобов’язань, зокрема у частині надання українцям безвізового режиму.

«Незважаючи на надскладні виклики, яким вимушено протистоїть Україна, ми сумлінно виконали свою частину зобов’язань, і маємо право очікувати на відповідне рішення з боку наших партнерів ЄС без подальших зволікань», - підкреслив глава держави.

«Президент подякував столицям країн «Великої сімки» та ЄС за послідовну підтримку України, зокрема фінансову, у забезпеченні проведення складних, але необхідних для країни та її європейського майбутнього реформ», - повідомили у прес-службі.

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Крім того, глава держави відзначив виключну важливість рішення третього комітету щодо підтримки проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН про ситуацію із правами людини в Криму.

«Вчорашнє рішення закладає додаткові підвалини до міжнародного механізму де-окупації українського Криму», - наголосив Порошенко.

Глава держави підтвердив, що Україна залишається рішучим прихильником виключно правових, політико-дипломатичних шляхів врегулювання і в питанні Криму, і триваючої агресії на Донбасі.