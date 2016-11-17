РФ порушує міжнародне морське право: досліджує шельф в анексованій акваторії Азовського моря – прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян повідомив на брифінгу в Києві.

"РФ продовжує порушувати норми морського міжнародного права та здійснювати незаконну господарську діяльність в анексованих у нашої держави акваторіях Азовського та Чорного морів", - заявив він.

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"Так, у період з жовтня-листопада в акваторії Азовського моря в районі Арабатської затоки відмічено проведення науково-дослідницьким водолазним судном "Дельфін", яке належить підприємству самопроголошеної влади Криму "Чорноморнафтогаз", геологорозвідувальних робіт, а саме – дослідження морського дна і відбирання проб ґрунту, метою цих заходів російської сторони є вивчення шельфу в цьому районі на предмет перспективи видобутку корисних копалин", - додав Слободян.