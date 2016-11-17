Аваков створив консультативну комісію для відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням міністра, відкритий конкурс є логічним кроком реформи відомства та вибудови лінії довіри між суспільством та поліцією.

Аваков нагадав, що згідно з ч. 2 ст. 21 Закону «Про Національну поліцію» керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ.

У цьому зв'язку Аваков заявив, що призначення на посаду керівника Нацполіції відповідно до закону не передбачає проведення конкурсу.

"Однак, з огляду на той факт, що до людини, яка обійме посаду голови Національної поліції України, має бути беззастережна довіра як українського суспільства, так і міжнародного політикуму, я прийняв рішення про проведення консультативного конкурсу для діючих поліцейських на заміщення цієї посади", - заявив Аваков.

За його словами, "з метою уникнення політичних спекуляцій і проведення чесного та відкритого відбору кандидата на посаду керівника поліції, що відповідатиме сьогоденню, я створив консультативну комісію міністра, до якої буде запрошено фахових експертів з міжнародного корпусу наших стратегічних партнерів – США, Канади, Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) та авторитетних експертів від української громадськості".

Аваков додав, що на сьогодні діють спрощені критерії відбору кандидатів на цю посаду, але з 1 січня 2017 року вони суттєво змінюються та стають більш вимогливими.

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Як заявив міністр, відбір буде здійснюватися комісією на підставі результатів кваліфікаційних іспитів та співбесіди.

"Після фінальної співбесіди консультативна комісія рекомендуватиме мені кандидатів, які найбільш гідні обійняти посаду голови Національної поліції за своїми професійними, діловими та людськими якостями", - зауважив Аваков.

Таким чином, після цього найкращого з відібраних кандидатів Аваков буде пропонувати на розгляд Кабміну.

За словами міністра, умови конкурсу будуть оголошені найближчим часом.

"Твоя нова поліція матиме керівника, який відповідає соціальному запиту суспільства на довіру та фаховість. Тут немає місця політиці, ця реформа не для політиків – вона для тебе", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Аваков підписав наказ про призначення т.в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

Того ж дня Кабінет міністрів звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції України за власним бажанням.

У березні 2016 року Трояна було призначено першим заступником голови Національної поліції України, раніше він очолював головне управління Нацполіції в Київській області.