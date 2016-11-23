Путін, що вкрав Крим та розв'язав війну на Донбасі, поскаржився на "віроломство" українців

"Думаю, що це віроломство (затримання російських військових) в кінцевому підсумку обертається проти тих, хто здійснює подібні заходи, бо це схоже на відключення світла в Криму напередодні Нового року і в умовах зими", - заявив Путін журналістам, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, колишніх військовослужбовців Збройних сил України Баранова і Одинцова затримали 21 листопада українські правоохоронці на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією СБУ, Баранов і Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, однак зрадили присягу і перейшли служити в російську армію. Вони приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова застава складає 350 тис. грн, для Одинцова – 250 тис. грн. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.