Лише 1 з 5 заяв Тимошенко виявилася достовірною - КВУ

Такий висновок зробили експерти проекту «Дослівно», проаналізувавши останній великий ефір Юлії Тимошенко на телеканалі «NewsOne» 16 листопада та прес-конференцію політика, яка відбулася 25 листопада.

Читайте такожТимошенко про свою декларацію: хто думає, що в мене є мільярди, — шукайте

Для аналізу було відібрано кілька фактів, на які пані Тимошенко посилалася в своїх оцінках, чи які вживала як аргументи для доведення правдивості своїх слів. З п’яти проаналізованих заяв Юлії Тимошенко три виявилися неправдивими, а ще одна – мала маніпулятивний характер, передає прес-служба ВГО «КВУ»

У повідомленні наголошується, що в рамках проекту «Дослівно» найближчим часом буде проведений фактчекінг заяв інших провідних політиків.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель представив новий проект фактчекінгу 25 листопада в ефірі телеканалу 112-Україна. І наголосив, що разом з іншими видами аналізу, які проводять експерти «Дослівно», це значно розширює можливості для об’єктивних оцінок політичної діяльності.

«Наше завдання – дуже тверезо оцінювати кожну тезу, яку проголошують українські політики. Для того, щоб виборці мали повний масив даних, цілісну картину для оцінки роботи політиків і для убезпечення себе від популізму», - заявив він.

Повідомляється, що проект «Дослівно» аналізує як політичні сили, окремі політики виконують свої обіцянки. Експерти Комітету виборців перевіряють і досліджують публічні вислови політиків, законотворчі ініціативи, виборчі програми.

В рамках проекту було презентовано три аналітичних дослідження: «Хто саботує проведення реформи децентралізації в Україні», «Як парламентські фракції виконують свої обіцянки у частині соціальної політики» та «Два роки Верховної Ради: як фракції виконують свої передвиборчі програми».