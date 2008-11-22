На Сумщині відкрито меморіал та пам’ятники жертвам Голодомору

Сьогодні на Сумщині в селі Піски Буринського району урочисто відкрито обласний меморіал пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, меморіал зведено на місці масового поховання жертв Голодомору 1932-1933 років, мешканців села Піски.

Згідно з відомостями книги реєстрації актів цивільного стану, лише за сім з половиною місяців 1933 року у Пісках померло 1185 осіб.

Відкрили меморіал перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Володимир САПСАЙ, керівники району та села.

Меморіал являє собою комплекс споруд. Серед них яскраво виділяється контур селянської хати, всередині якої три рівновеликих хрести, що символізують собою смерть людей старшого покоління, середнього віку та дітей. На передньому плані „чашею” розташовані „Снопи скорботи” – мармурові плити у вигляді снопів з викарбуваними на них прізвищами, іменами, по-батькові та віком людей. Всього нанесено дані про 1167 мешканців с. піски, померлих під час Голодомору 1932-1933 років. Автор проекту пропонує назвати обласний Меморіал „Жнива скорботи”.

Також у Сумах сьогодні пройшла урочиста церемонія відкриття пам’ятника жертвам Голодомору, на якому викарбувано напис: "Невимовний біль, тугу приносимо на вічну пам`ять і спокій жертвам Голодомору 1932-1933 років".

Рішення про спорудження цього пам’ятника було прийняте у 2007 році Сумською облдержадміністрацією спільно із Сумським міськвиконкомом. Він розташований у сквері Пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні (раніше сквер імені Баумана, що був перейменований 12 травня 2008р.).

Його будівництво було розпочато у вересні 2008 р. за кошти місцевого бюджету. Площа пам’ятника – 30 кв. м., а прилегла площа (700 кв. м) вимощена плиткою. Загальна висота монумента дорівнює 8 метрам.

Також пам’ятники жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні та політичних репресій були відкриті сьогодні ще у містах Ромни, Охтирка, Конотоп і Білопілля Сумської області.