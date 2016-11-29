Чинна Верховна Рада демонструє вкрай невисоку законодавчу ефективність - ОПОРА

Як передає кореспондент УНІАН, про це аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Неберикут заявив на брифінгу щодо результатів діяльності парламенту за два роки роботи, що відбувся в рамках національного форуму "Верховна Рада України. Підсумки екватора діяльності".

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Він зазначив, що за відсотком прийнятих законів Верховна Рада VIII скликання майже така ж неефективна, як і парламент VII скликання: лише 7% законопроектів стали законами. У парламенті VII скликання - 11%.

"Це набагато менше у порівнянні з Верховною Радою III чи IV скликання, де цей показник був до 25%", - сказав експерт.

За його словами, неефективним цей показник є для всіх фракцій: від 3,5% законопроектів "Опозиційного блоку" до 13% - від Радикальної партії, які стали законами.

Крім того, за даними аналітиків ОПОРИ, 99 депутатів взагалі мають нульовий відсоток ефективності, тобто жоден поданий ними законопроект за 2 роки так і не став законом.

Водночас в організації зазначили, що діяльність депутатів-жінок є трохи ефективнішою за роботу чоловіків - 11% проти 7% ухвалених законів.

Депутати, які були обрані до ВР за списками партій, домоглися ухвалення 10% своїх законів проти депутатів-мажоритарників - 5%.

Водночас 81% законопроектів, поданих президентом, стали законами, урядових - 30%.

Разом з тим 51% з усіх 500 прийнятих за два роки законів є саме депутатськими.

Своєю чергою інший аналітик ОПОРИ Олена Рибій відзначила невисокий рівень представництва інтересів виборців депутатами, обраними в одномандатних округах, яких у парламенті VIII скликання нараховується 105.

"Майже половина депутатів протягом 9-ти місяців ні разу не виступала у сесійній залі. Лише 19% мажоритарників хоча б раз подали законодавчу ініціативу зі своїх передвиборчих програм", - сказала вона.

Також, за словами аналітика, лише 30% мажоритарників подавали депутатські запити в інтересах своїх громад хоча б один раз.

Крім того, виявилося, що впродовж року мажоритарник може жодного разу не приїздити в округ, від якого він обирався, не проводити прийом громадян і не інформувати про свою роботу у парламенті, додала Рибій.