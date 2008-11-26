Посол США: ми вважаємо, що Україна готова приєднатися до НАТО вже зараз

Питання стосовно набуття Україною Плану дій щодо членства в НАТО є надто політизованим і потребує деміфікації.

Про це у розмові з кореспондентом УНІАН заявив директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель ДЮРЕ.

«Я погоджуюся, що насправді питання співробітництва України з НАТО не полягає в ПДЧ. Адже найголовніше - сьогодні Україні необхідно виконувати ті плани співпраці з НАТО, які існують і які є дуже схожими за змістом на ПДЧ», - зазначив М.ДЮРЕ.

У зв’язку з цим він наголосив, що питання стосовно набуття Україною ПДЧ є занадто політизованим і потребує деміфікації.

«Необхідно зрозуміти, що йдеться про євроатлантичну інтеграцію однієї незалежної демократії, яка ще повинна реформувати свій сектор безпеки та адаптуватися до умов і стандартів країн НАТО», - підкреслив представник штаб-квартири Альянсу.

Він також наголосив, що перший аналіз готовності України стати членом цієї військово-політичної організації буде зроблено наступного тижня у Брюсселі міністрами закордонних справ країн-членів НАТО.

У свою чергу, президент Атлантичної ради Вадим ГРЕЧАНІНОВ також зауважив, що надмірна політизація ПДЧ є помилкою України. Він зауважив, що на цьому питанні сьогодні спекулюють деякі політичні сили, а Російська Федерація їм підігрує.

«Необхідно зрозуміти, що ПДЧ не є вступом в НАТО. Але у нас з цього зробили певний фетиш», - сказав В.ГРЕЧАНІНОВ.

Говорячи про перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України, експерт зауважив, що сьогодні нашій державі необхідно продовжувати виконувати узгоджений Цільовий план співробітництва з НАТО.

Напередодні посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявив, що Сполучені Штати вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним.

«Весь цей процес приєднання до ПДЧ, можливо, вже неактуальний. Він настільки заполітизований і контроверсійний, що, можливо, варто від нього відмовитися. Існують інші шляхи, як підійти до наступного етапу – членства в (Альянсі)... Якщо (ПДЧ) неможливий, ми пошукаємо інших шляхів, як зробити те, чого хочуть українці, лідери й уряд. Ми підтримаємо бажання України. Ми вважаємо, що вона готова приєднатися (до НАТО) вже зараз», - зазначив посол США.

У свою чергу, британська газета New York Times повідомила, що США розпочали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання ПДЧ й виконання багатьох вимог.