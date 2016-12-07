У ВР виникла дискусія щодо наявності у України стратегії зовнішньої політики

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на парламентських слуханнях на тему: “Актуальні питання зовнішньої політики”, заступник голови ВР Оксана Сироїд наголосила, що “неправильно було те, що за два роки ми нічого не зробили - у нас немає зовнішньої політики фактично”. При цьому вона додала: “Зовнішня політика, яка звучить в одній фразі “немає альтернативи Мінським домовленостям» - це не може бути зовнішньою політикою держави”.

Сироїд підкреслила, що на сьогодні немає співпраці між парламентом і урядом, а також між президентом і парламентом у питаннях зовнішньої політики. “Парламент має стати більш активним гравцем у формуванні зовнішньої політики, а уряд має бути відповідальним перед парламентом за те, як він цю політику артикулює і як він її виконує”, - заявила віце-спікер.

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У відповідь заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль зазначила, що не погоджується із Сироїд. “У нас є співпраця з парламентом і ми підтримуємо одне одного в тому, щоб доносити спільну позицію, спільну думку до всієї міжнародної спільноти, оскільки тільки в єдності ми зможемо отримати позитивні результати від нашої діяльності”, - заявила вона.

Зеркаль наголосила, що напрацьована спільна позиція у парламенті і в уряді з тим, щоб протистояти російській агресії. “І для нас це основний пріоритет в роботі”, - підкреслила заступник глави МЗС.

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“Для нас також залишається основним інструментом мирного врегулювання конфлікту на Донбасі - Мінські домовленості. Їх можна критикувати, можна говорити про всі вади, але завдяки Мінським домовленостям тоді нам вдалося зупинити кровопролиття і завдяки Мінським домовленостям ми зберігаємо санкції, оскільки Росія не виконує Мінські домовленості”, - підкреслила заступник міністра.