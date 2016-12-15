Кібератаку на "Укрзалізницю" здійснили українські хакери на замовлення невідомого із Росії - Омелян

DDOS-атаку, яку було здійснено на інформаційну мережу «Укрзалізниці», вчинили українські хакери на замовлення невідомих осіб із Санкт-Петербургу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Він зазначив, що атака на інформаційну систему вантажних перевезень була здійснена як відволікаючий маневр.

"Від достовірних джерел із правоохоронних органів, стало відомо про те, що DDOS-атака, яка була здійснена на інформаційну мережу УЗ, була здійснена хакерськими групами з України за замовленням невстановленої особи із Санкт-Петербурга, яка переписувалася з ними в одному з форумів. Атака на інформаційну систему вантажних перевезень була відволікаючим маневром, щоб у той час вкрасти дані пасажирських перевезень. Аналогічним способом здійснені недавні кібер-атаки на Мінфін і Держказначейство", - написав Омелян.

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За словами Омеляна, Нацполіція вже отримала доступ до серверів «Укрзалізниці», і спроби зловмисників заблоковані.

"У той же час, оскільки крім цього, є загрозлива ситуація з наявністю дизеля на УЗ, що істотно ускладнює перевезення, доручив своєму першому заступнику Євгену Кравцову, який одночасно є керівником наглядової ради "Укрзалізниці", провести невідкладну зустріч з правлінням УЗ, а також з керівниками підрозділів інформаційної безпеки та закупівель та з'ясувати реальні причини незадовільного стану речей", - додав Омелян.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив, що сайт акціонерної компанії "Укрзалізниця" не працює через атаки хакерів, топ-менеджменту компанії погрожують фізичною розправою.

"З усією відповідальністю і тривогою заявляю: зараз відбувається нечуване ганебне торпедування всіх наших останніх кроків, особливо в кадровій сфері. Нове керівництво зіткнулося з реальними загрозами (застосування) фізичної сили... В хід пішли погрози, хакерські атаки на наші сервери і системи, у ці хвилини заблокована робота офіційного сайту "Укрзалізниці", - повідомив Балчун.