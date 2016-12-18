На одній із виборчих дільниць Хмельниччини вибори не відбулися: люди бойкотували ОТГ

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв.

За його словами, протягом дня на дільницю прийшов один чоловік у стані алкогольного сп’яніння, але участі у голосуванні не брав.

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“Річ утім, що мешканці Нової Гути (населення цього села становить 160 людей - УНІАН) хочуть приєднатися до Смотрича, відстань до якого становить 3 км. Водночас вони категорично виступають проти об’єднання з Чемеровецькою ОТГ, до центру якої - 30 км. Таким чином, люди бойкотували волевиявлення”, - пояснив представник КВУ.

Загалом, зазначив Ануфрієв, вибори до чотирьох ОТГ Хмельниччини пройшли спокійно, без суттєвих порушень.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, проходили голосування на перших місцевих виборах в 144 об'єднаних територіальних громадах.