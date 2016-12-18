На одній із виборчих дільниць Хмельниччини вибори не відбулися: люди бойкотували ОТГ
Сьогодні на виборчій дільниці № 681187 у селі Нова Гута, що на Хмельниччині, вибори депутатів до Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади не відбулися.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв.
За його словами, протягом дня на дільницю прийшов один чоловік у стані алкогольного сп’яніння, але участі у голосуванні не брав.
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“Річ утім, що мешканці Нової Гути (населення цього села становить 160 людей - УНІАН) хочуть приєднатися до Смотрича, відстань до якого становить 3 км. Водночас вони категорично виступають проти об’єднання з Чемеровецькою ОТГ, до центру якої - 30 км. Таким чином, люди бойкотували волевиявлення”, - пояснив представник КВУ.
Загалом, зазначив Ануфрієв, вибори до чотирьох ОТГ Хмельниччини пройшли спокійно, без суттєвих порушень.
Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, проходили голосування на перших місцевих виборах в 144 об'єднаних територіальних громадах.