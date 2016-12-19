Експерт пояснив, чому Європарламент не виконав свої обіцянки щодо "безвізу" для України

За його словами, якщо цього не відбудеться найближчим часом, то розчарованість від дій ЄС буде тільки наростати, відповідно, зменшиться і підтримка європейської інтеграції, передає Апостроф.

Майстер зазначив, що Україна дійсно виконала всі зобов'язання, і ЄС повинен був би фіналізувати лібералізацію візового режиму, як і було оголошено ще в листопаді 2016 року.

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"Але ця проблема має часткове відношення до України. Головна причина – криза всередині європейського клубу як результат великого потоку іммігрантів минулого року. Тому серед країн-членів немає великого бажання надавати безвізовий режим такій великій країні, як Україна", - розповів експерт.

Також, продовжив він, зростаючий тиск від популістських рухів теж додає проблем. Міграція – це дуже чутлива тема. І останнє - це те, що деякі країни хочуть побачити більшого прогресу в боротьбі з корупцією, тому вони поки і блокують це рішення щодо надання безвізового режиму.

Раніше із сайту Європейського парламенту зникла дата розгляду безвізового режиму для українців.

Як повідомляв УНІАН, секретаріат Європейського парламенту отримав вказівку прибрати з веб-сайту індикативну дату голосування щодо безвізового режиму для України, щоб не створювати "некоректні негативні очікування".