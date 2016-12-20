Журналіст розповів, як ЗСУ "вгризаються" у відбиту в бойовиків землю під Дебальцевим

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, українські військові боронять захоплені позиції, з яких раніше терористи вели обстріли по воїнах ЗСУ.

Читайте такожБої під Світлодарськом: ЗМІ дізналися причину загострення й відтворили хронологію фронтових зіткнень

"Мій друг Анатолій Адамовський - там. Не просто на Світлодарській дузі. А саме там. У відбитому окопі, по якому прилітає просто зараз, поки ви гортаєте сторінки FB. У тому самому клятому лісі, з якого донедавна сепари щовечора обстрілювали наші позиції. І де позавчора загинули наші хлопці. Толя з групою відчайдухів просунувся вперед. І не хоче відступати. Бо, каже, Донбас це його земля", - йдеться у повідомленні журналіста.

Після боїв ЗСУ вдалось захопити позиції бойовиків у районі Світлодарської дуги.

"І ось зараз мій друг Анатолій вгризається в шматок відбитої позавчора української землі під Дебальцевим", - наголосив Цаплієнко.