ЗМІ: прем'єр Ізраїлю доручив мінімізувати рівень робочих контактів з Україною

Про це повідомляє Армійське Радіо, а також газета Haaretz з посиланням на підсумки недільного засідання кабміну та дані від чинного ізраїльського посадовця, який говорив на умовах анонімності, передає Deutsche Welle.

"У наступний період подорожуйте менше до країн, які голосували проти нас", - цитує газета звернення прем'єра до урядовців на засіданні.

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Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Голів МЗС цих країн не прийматимуть в Ізраїлі, зазначає газета.

Крім того, заморожено координацію зустрічей Нетаньяху з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей та прем'єром КНР Лі Кецяном, які мали відбутися у швейцарському Давосі. В МЗС Ізраїлю на запит DW відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, в неділю до МЗС Ізраїлю викликали послів України та інших країн, що підтримали резолюцію у Радбезі ООН. Місцеві ЗМІ, посилаючись на розмову з одним з присутніх на зустрічі дипломатів, пишуть про вкрай незвичну практику виклику дипломатів у вихідний день.

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Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту в п'ятницю ввечері резолюцію Ради безпеки ООН.