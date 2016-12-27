Нацполіція розслідує можливу фальсифікацію конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА (документ)

18:34, 27 грудня 2016
Політика
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Головне слідче управління Національної поліції розпочало досудове розслідування за фактом можливого несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів за зайняття вакантної посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Пліція розслідує можливу фальсифікацію резкльтатів конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА / УНІАН

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Центру протидії корупції.

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Як зазначається, розслідування розпочато згідно постанови Печерського райсуду Києва від 24 листопада.

Документ / antac.org.ua

Нагадаємо, 29 червня президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА і тимчасово поклав виконання обов’язків керівника ОДА на В’ячеслава Боня.

9 серпня глава держави оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА, переможцем якого став Олексій Савченко.

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Теги: #поліція#Савченко#ОДА