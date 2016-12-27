Нацполіція розслідує можливу фальсифікацію конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА (документ)

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Центру протидії корупції.

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Як зазначається, розслідування розпочато згідно постанови Печерського райсуду Києва від 24 листопада.

Нагадаємо, 29 червня президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА і тимчасово поклав виконання обов’язків керівника ОДА на В’ячеслава Боня.

9 серпня глава держави оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА, переможцем якого став Олексій Савченко.