Нацполіція розслідує можливу фальсифікацію конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА (документ)
18:34, 27 грудня 2016Політика
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Головне слідче управління Національної поліції розпочало досудове розслідування за фактом можливого несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів за зайняття вакантної посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Пліція розслідує можливу фальсифікацію резкльтатів конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА / УНІАН
Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Центру протидії корупції.
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Як зазначається, розслідування розпочато згідно постанови Печерського райсуду Києва від 24 листопада.
Документ / antac.org.ua
Нагадаємо, 29 червня президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА і тимчасово поклав виконання обов’язків керівника ОДА на В’ячеслава Боня.
9 серпня глава держави оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА, переможцем якого став Олексій Савченко.
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