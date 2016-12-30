Парубій вважає, що дисципліна у парламенті зросла

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він публікацію списків депутатів, які пропускають засідання ВР, або фінансові стягнення з них дієвими, Парубій зазначив, що використовує "той арсенал, який є мені доступний".

"Власне, публічність і фінансові стягнення – це те єдине, що доступне. І ці заходи самі по собі ситуації не вирішують. Хоча бувають дієвими. Згадати хоча б ситуацію з відвідуванням пленарних засідань по середах, коли у депутатів стало за звичку щосереди не приходити. Але коли такі "відвідини" однієї середи було опубліковано в "Голосі України", у подальшому кожна середа у нас була робоча", - сказав він.

Крім того, зауважив спікер, необхідно визнати, що більшість депутатів у цьому парламенті є дієвими людьми. "Ті, хто прийшов з Майдану і з АТО, налаштовані на роботу, вони мене підтримують і готові боротися з тією невеликою частиною, яка часто не відвідує засідання", - сказав голова ВР.

Загалом, на думку спікера, дисципліна у парламенті зросла. «Хоча цей процес буде, звичайно, тривати. Але коли доводиться закликати депутатів, мати труднощі з тим, щоб забезпечити необхідну кількість депутатів, я звертаюсь до журналістів і до громадськості за допомогою у таких питаннях", - зазначив він. Парубій вважає, що тиск громадян допомагає підвищити рівень дисципліни.

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Крім того, Парубій висловив думку, що "стратегічно коаліція свою функцію виконала – коли рекомендувала уряд і прем’єра та затвердила Кабмін". "Якщо порахувати, то у БПП – 141 депутат, у НФ – 81. Тобто разом - 222. Ще як мінімум 10 позафракційних також входять до коаліції. І коли йдуть голосування, по кожному з них формується своя більшість", - сказав він.

Крім того, на запитання щодо того, які рекомендації Єврокомісії щодо реформи ВР потребують законодавчого врегулювання і мають шанси бути підтриманими парламентом, Парубій зазначив, що всі ініціативи, які потребують законодавчого врегулювання, планується пропрацювати на робочій групі. "Я створив цю робочу групу і очолив її, і ми пішли за принципом, який люблять проголошувати європейці, принципом двох "К" - компромісу і консенсусу", - сказав він.

Спікер додав, що запропонував схему, з якою всі погодилися: "Перше – не намагатись багато ініціатив вводити в законопроект. А вийти на те, що одна ініціатива – один законопроект. Тоді легше, бо кожна ініціатива має своїх противників і прихильників".

"Наразі ми домовились по трьох ініціативах – всі представники фракцій підтвердили готовність їх підтримати, і ми можемо у наступному році їх розглянути. Поміж них, наприклад, ініціатива, яка передбачає тотожність міністерств і комітетів. Але вона зможе запрацювати вже в наступному скликанні", - сказав голова ВР.