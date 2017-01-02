Клімкін і новий голова ОБСЄ відвідають Донеччину й обговорять розгортання озброєної місії

Метою візиту у Донецьку область є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій. Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

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Клімкін та Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту всередині та навколо України, у т.ч. щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.

Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Також Клімкін та Курц дадуть прес-конференцію для ЗМІ.

Нагадаємо, Себастіан Курц планує послабити санкції проти Росії.