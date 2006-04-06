Наша Україна планує уряд без прем`єра?

Провідні українські політологи пронозують розвиток подій після рішення «Нашої України» про створення коаліції демократичних сил…

Віктор Небоженко, керівник соціологічної служби «Український барометр»: БЮТ погодиться на найфантастичніші пропозиції „Я думаю, що БЮТ погодиться на будь-які, навіть найфантастичніші пропозиції НСНУ, тому що, у будь-якому випадку, люди, які підписують цей договір з боку НСНУ, не зовсім розуміють, як діє парламентський механізм», - зазначив політолог. На його думку, «суть будь-якої коаліції – це ситуація, за якої будь-який, найсуперечливіший або найскандальніший законопроект, котрий вносить прем`єр-міністр у Верховну Раду, повинен в обов`язковому порядку підтримуватися парламентською більшістю». За словами В.Небоженка, «це саме по собі складне випробування для будь-яких політиків, адже не всім подобатиметься, а Юлія Володимирівна не та жінка, яка обговорюватиме з широкою громадськістю свої законопроекти, – вона примушуватиме їх голосувати». «Вони просто не розуміють різницю між парламентською кабалою (коли вони будуть зобов`язані голосувати, тому що підписували документ) і підписанням таких ось документів, яке як би не несе за собою ніякої політичної відповідальності, зате дає можливість сказати зараз електорату – ви хотіли «помаранчеву» коаліцію, ось ми її і зробили. Отже, це тільки початок дуже складного і суперечливого шляху”, - вважає В.Небоженко.

Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей: складається враження, що НСНУ планує уряд без прем’єра На думку О.Донія, „головне не те, що написано в Протоколі від НСНУ, а те, що в ньому не написано». При цьому експерт додав: «Протокол містить у собі загальні фрази щодо об’єднання навколо «прагнень реалізувати Програму Президента України Віктора Ющенка», але жодного слова не містить щодо кандидатури прем’єра». На переконання політолога, «сам Президент так само старанно уникає проблеми визначення прем’єра в наступній коаліції». «Складається враження, що НСНУ планує уряд взагалі без прем’єра. А Блок Юлії Тимошенко погодиться лише на один формат наступного коаліційного уряду – на чолі з прем’єром Юлією Тимошенко. Буде Тимошенко прем‘єром – буде «помаранчева коаліція», не буде Тимошенко прем’єром – не буде «помаранчевої коаліції»”, - наголосив О.Доній.

Кость Бондаренко, директор Інституту національних стратегій: процес буде довгий „Я думаю, що процес переговорів буде ще досить довгим – доки будуть узгоджені всі позиції, і я сумніваюся в тому, що з цієї коаліції вийде щось дійсно добре», - вважає експерт. Припускаючи, що коаліція буде створена, політолог вважає, що вона «не буде довговічною». На його думку, «коаліція такого роду вже вичерпала свій природній потенціал ще у 2004 - 2005 роках, а зараз деякі наші політичні сили просто намагаються реанімувати «політичний труп»».

«Що стосується того, чи погодяться соціалісти й БЮТ… Усе залежатиме від того, наскільки будуть враховані амбіції Юлії Тимошенко й Олександра Мороза: Тимошенко – щодо прем‘єрства й створення свого бізнес-середовища (перше вона артикулює, а друге має на увазі), Мороза – щодо міністерських і губернаторських посад”, - переконаний К.Бондаренко.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій: це рішення про необхідність пошуку рішення Ні БЮТ, ні СПУ не погодяться на створення коаліції на умовах НСНУ, вважає В.Карасьов. Аргументуючи свою думку експерт зазначив: «По-перше, було б дивно, якби політичні сили, які створюють коаліцію, погодилися на умови тільки одного коаліційного партнера. По-друге, заяву політради НСНУ не потрібно сприймати як остаточне рішення щодо коаліції. Фактично в цій заяві йде мова про рішення «Народного Союзу «Наша Україна» створювати коаліцію з Блоком Юлії Тимошенко та соціалістами й ні по що інше». Тому політолог не виключає, що «заява політради НСНУ – це лише рішення, про необхідність пошуку рішення для створення «помаранчевої» коаліції, а не остаточне рішення щодо остаточної програмної й кадрової композиції коаліції на базі «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко та Соцпартії Мороза”.

Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології: це крок до капітуляції перед Тимошенко М.Погребінський взагалі не думає, що «тут уже варто говорити про умови НСНУ: проти того, що було сформульовано в Протоколі, ці політичні сили не будуть заперечувати, там усе нормально, просто далі планується розробка великої програми спільних дій і, звичайно, там будуть конфлікти». Він вважає, що «вчорашня нарада, яка закінчилась відмовою вести переговори не тільки в рамках цієї коаліції (як відомо, було поставлено на голосування питання про можливість долучення до цієї угоди й інших політичних сил, які пройшли до парламенту), – це певний крок до капітуляції перед будь-якими умовами Юлії Тимошенко». М.Погребінський думає, що «це є її (Ю.Тимошенко. – УНІАН) чергова перемога й ускладнення для Віктора Ющенка та його можливих спроб знайти якийсь більш широкий компроміс”.

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства: це месидж, якого від НУ очікували її виборці У цьому контексті В.Кулик висловив думку, що «Наша Україна» «подала певний месидж», що готова до коаліції з БЮТ та СПУ. Він вважає, що «затягувати й надалі час «Наша Україна» не могла й тому зробила те, чого від неї очікували її виборці й партнери по коаліції 2004 року, – погодилася на такий формат і зараз пропонує свої умови». «Ми знаємо про умови БЮТ та соціалістів, а тепер будуть відбуватися консультації «взаємопритирки», і поки що говорити про те, що буде змінена конфігурація, я думаю, не варто. Тобто вже визначено певний курс і почався торг», - зазначив експерт. Водночас він виловив жаль, що «цей торг є кулуарним й ані громадськість, ані експертне товариство не посвячені в певні елементи домовленостей». За його словами, «кулуарність перебігу цих переговорів вказує на негаразди, які є у влади й закладає певні підозри та проблеми для майбутньої коаліції». «Якщо й надалі коаліція буде діяти наскільки кулуарно й приховано, то тут є проблема вже з демократією», - зауважив В.Кулик.