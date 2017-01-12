У Європарламенті розповіли, чи зможе Україна отримати "безвіз" у квітні-травні

Про це вона сказала у Брюсселі після того, як 12 січня Комітет громадянських свобод Європарламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії, пише Радіо Свобода.

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Відповідаючи на запитання про те, коли подібного голосування можна очікувати щодо України, Ґабріел сказала: «Це інша боротьба, якщо так можна сказати. Тому що спочатку, як ви знаєте, ми домовилися з приводу механізму призупинення. Він буде поставлений на голосування на пленарному засіданні в лютому разом із питанням Грузії, і моя мета полягає в тому, щоб почати тріалог (між Радою ЄС, Єврокомісією і Європарламентом щодо безвізового режиму для України) якомога швидше. Це означає, що я буду продовжувати тиск на Раду, щоб мати перший тріалог не у квітні, а в лютому».

На уточнювальне питання, чи може «безвіз» для України запрацювати у квітні-травні, Ґабріел заявила: «Ми робимо все, що можемо, для цього, ви мене добре знаєте». Вона додала, що точну дату зараз назвати не може, але наголосила, що робить усе для якнайшвидшого проходження процедур в Європарламенті і подальшої швидкої публікації в офіційному журналі ЄС, після чого рішення набуде чинності.

Щодо «безвізу» для громадян Грузії, то Ґабріел висловила переконання, що він запрацює у березні.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня комітет Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду щодо візової лібералізації з Грузією.

Нагадаємо, профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму. Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні Європарламенту.