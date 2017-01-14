Москва вимагає звільнити в рамках "Мінська" екс-беркутівців та фігурантів справи "2 травня" - ЗМІ

Як пише DT.UA, дані обставини в Україні до останнього моменту замовчувалися, не виходячи за межі кулуарних обговорень.

Читайте такожВатажок бойовиків "ДНР" прокоментував списки полонених, оприлюднені Савченко

"Зауважимо, що завадити противникові перемогти в інформаційній війні може насамперед відмова грати за його правилами. Наприклад, замовчувати за кулуарними домовленостями суспільно значимі обставини. Скажімо, що російська сторона (в особі ватажків ОРДЛО) вимагає звільнити жодним боком не причетних до "мінського процесу" підсудних "беркутівців" Аброськіна, Зінченка й Тамтуру, яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на Інститутській", - йдеться у статті.

Крім цього, як зазначається, що в списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі. Деякі з них вже звільнені.

Нагадаємо, троє екс-працівників київського розформованого спецпідрозділу «Беркут», котрих звинувачують у вбивстві десятків людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, фігурують в списках народної депутатки Надії Савченко на обмін з боку «ЛНР» та «ДНР».