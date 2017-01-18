Чубаров розповів, як Росія сподівається змусити світ визнати "незаперечність" окупації Криму

Про це народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже не вперше заявляє про те, що, мовляв, питання Криму «є абсолютно недискусійним і незаперечним для Росії». Власне, і ми виходимо з того, що Крим є історичною батьківщиною кримськотатарського народу і невід'ємною складовою частиною України», - зазначив він.

«Отже, ніхто й не пропонує будь-які дискусії, оскільки: Крим – це Україна», - наголосив Чубаров.

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«Зрозуміло, що Пєсков, слідом за своїм господарем, який вчинив міжнародний злочин, ціною частих заклинань й убогого шантажу сподівається змусити світ визнати «незаперечність» окупації Криму. Звідси й такі часті, з приводу і без таких, рефлексії щодо Криму», - резюмував лідер Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий Кремль впливати на терористів «ДНР» і «ЛНР», щоб отримати від України визнання анексії Криму в обмін на повернення Донбасу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «це питання є недискусійним і незаперечним для Російської Федерації. Ми не обговорюємо статус, стан і майбутнє російських регіонів. Це не питання для обговорення хоч би з ким це було».