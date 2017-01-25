Лавров вкотре звинуватив Україну: цього разу в "небажанні домовлятися"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи в Держдумі Росії.

«Поки ми не бачимо ознак здатності домовлятися у керівництва України», - заявив Лавров.

За його словами, останній приклад цього - заява президента України Петра Порошенка про те, що не буде виконання політичних аспектів Мінська-2 до відновлення контролю України над неконтрольованою ділянкою кордону з Росією на Донбасі.

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«Це я кажу публічно, це робить президент, який підписав Мінські домовленості», - сказав він. Лавров заявив, що спочатку Україна має виконати політичні зобов'язання.

Крім цього, Лавров заявив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нібито зробив заяву про підготовку до силового повернення «південного сходу і Криму».

«Ось такі діячі керують цією країною, такі діячі керують процесом щодо виконання Мінських домовленостей, вірніше, з гальмування виконання цих домовленостей», - додав він.

Лавров заявив, що «переважна більшість європейських урядів прекрасно розуміє, що відбувається, і розуміє небажання української влади виконувати Мінські домовленості».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Порошенко заявив, що Україна дотримується Мінських угод, як важко це не дається.

Також Порошенко заявив, що до вирішення питань безпеки на Донбасі зміни до Конституції в частині децентралізації і будь-які інші політичні питання врегулювання конфлікту не стоятимуть на порядку денному.

«У нелегкому діалозі переконали наших західних союзників у тому, що будь-яким крокам з політичного врегулювання має передувати очевидний і безсумнівний прогрес у питаннях безпеки: стійке припинення вогню, виведення російських окупаційних військ і техніки, роззброєння бойовиків, контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, - спочатку з боку ОБСЄ, а потім і безпосередньо наших славних прикордонників», - заявив Порошенко.

«До вирішення цих проблем на порядку денному не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі це стосується і змін до Конституції», - додав президент.

Верховна Рада 31 серпня 2015 року ухвалила в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Однак остаточне прийняття було заблоковано через наявність у відповідному законопроекті норми про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.