Небоженко знає, навіщо обвалили гривню

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що контрольоване падіння національної валюти покликане дестабілізувати роботу уряду Юлії ТИМОШЕНКО. «Обрушити національну валюту заради наживи і дестабілізації роботи Кабміну Ю.ТИМОШЕНКО - дуже дорога ціна політичної боротьби за владу», - заявив він в коментарі, переданому УНІАН. «Зараз всі країни, які переживають кризу, прагнуть діяти за принципом «не нашкодь», - вважає політолог. - І лише в Україні зв’язка Нацбанку, Президента і наближених «банкірів» намагаються нажитися на біді».

Контрольоване падіння курсу гривні і «величезні спекулятивні операції за участю Нацбанку зробили нас посміховиськом в очах всієї Європи», сказав В.НЕБОЖЕНКО. Всі знають, нагадав він, що Президент Віктор ЮЩЕНКО був одним з кращих банкірів країни і Володимир СТЕЛЬМАХ, голова Нацбанку, - «його улюблений підлеглий». Тому в тому, що сталося, вважає політолог, є провина Президента. «В.ЮЩЕНКО зобов`язаний розділити політичну відповідальність з В.СТЕЛЬМАХОМ за катастрофу з гривнею, - заявив він. - Тепер, все що Президент робитиме для виходу з кризи, розглядатиметься бізнесом і громадською думкою країни як підготовка до нової економічної авантюри. Це найсерйозніша його політична помилка за всю історію його правління».

Зараз, на думку В.НЕБОЖЕНКА, вихід один: Президент повинен негайно відсторонити В.СТЕЛЬМАХА і погодитися на створення чотиристоронньої слідчої комісії з представників нового керівництва Нацбанку, РНБО, Верховної Ради і Кабміну. Інакше, політична і економічна ситуація може вийти з-під контролю, застерігає він.

Раніше Президент України В.ЮЩЕНКОвідкинув звинувачення прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у валютних махінаціях.

Як повідомляв УНІАН, глава держави пов`язує ці заяви Ю.ТИМОШЕНКО з тим, що таким чином вона намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших.

Він відзначив, що НБУ не встановлює, а фіксує валютний курс.

«Курс національних грошей буде стабільним, тільки у тому випадку, коли буде збалансована торгова політика, буде торговий баланс», - відзначив В.ЮЩЕНКО. Він повідомив, що цього року країна має 14 млрд. торгового дефіциту.

На його думку, це пов`язано з непродуманими діями прем`єра: "Ю.ТИМОШЕНКО заборонила вивезти 5 млн. тонн надлишкового зерна з січня по травень. Країна не одержала 2,5 млн. торгової виручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла небачену в історії кількість м`яса - 550 тисяч тонн, вірніше, заморожених обрізків. Країна втратила від цього 1,5 млрд. валюти. Якщо йдемо по газу, уряд закачав газ, по якому не здійснив проплату більше 2 млрд. Жоден уряд такого не робив».

У своїх заявах НБУ також покладав провину за провали в економічній політиці на уряд.