У НФ заявили про союз Тимошенко із "Опоблоком", попри обіцянки не об'єднувати "Батьківщину" із іншими політсилами

У «Народному фронті» розцінюють заяву Юлії Тимошенко про те, що «Батьківщина» не об’єднуватиметься з жодною політичною силою, як констатацію очевидного факту, що сьогоднішній союз Тимошенко з «Опозиційним блоком» і надалі працюватиме у жорсткій спайці і не розширюватиме свого складу. Про це йдеться у заяві політсили, розміщеної на сайті.

«Спільні голосування фракцій «Батьківщини» та Опоблоку у парламенті, зафіксовані незалежними моніторинговими службами, доводять, що Тимошенко, нарешті, здійснила свою давню мрію про «ширку» з Партією регіонів, причому в ідеальних умовах відсутності у «регіоналів» Януковича, який не міг терпіти конкуренції у змаганнях на кращого «друга Путіна» в Україні. А про прямі стосунки і плідну співпрацю Юлії Володимирівни з Віктором Медведчуком, кумом російського фюрера, ходять цілі легенди», - йдеться у повідомленні.

У той же час у НФ зазначили, що те, що «Батьківщина», нарешті, знайшла собі істинних союзників, може і є особистим успіхом Тимошенко, але, водночас, - це серйозний виклик для України.

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Зазначається, що остання заява про можливе зниження тарифів на 100 доларів через тиждень «після відставки уряду» - зайве підтвердження того, що Тимошенко може пообіцяти все, якщо є можливість дорватися до владного кабінету.

Як повідомляв УНІАН раніше, про розкол в "Опоблоці" повідомили ЗМІ. За їхніми даними, вже прийнято остаточне рішення про поділ проекту приблизно порівну між двома групами його головних бенефіціарів. Будуть створені дві нові політичні сили.

Повідомляється, що до кожного з політичних новоутворень увійде приблизно по двадцять чинних депутатів від "Опоблоку".

Ймовірно, партія на основі групи Ахметова налічуватиме трохи більше людей. Одну з нових політсил очолить Юрій Бойко, але, по факту, технічним співголовою буде Сергій Льовочкін. Робочий варіант назви – Партія розвитку України. Партія Льовочкіна-Фірташа-Бойка тісно співпрацюватиме з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко.