У Порошенка заявили, що Україна продожує виступати за розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв висловлює сподівання, що розгляд ситуації в Авдіївці на Раді безпеки ООН приверне увагу до ініціативи України щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Дуже важливо, що сьогодні ситуація на Донбасі знову вийшла в площину не лише як регіональна проблема, а як проблема міжнародного миру й безпеки, і тому, на наш погляд, в умовах, коли трошки буксує ідея розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ, ми сподіваємося, що ці дебати знову привернуть увагу до попередньої ініціативи української сторони щодо можливості розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі», – заявив Єлісєєв.

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На Банковій вважають, що винісши питання розгортання місії ООН на Донбасі протестують РФ.

«Ми вважаємо, що цей варіант також повинен розглядатися, і, таким чином, він стане тестом і для Російської Федерації. Якщо дійсно вона, як заявляє, виступає за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України – то якщо вона накладе вето на таке рішення, вона покаже своє реальне ставлення до ситуації на Донбасі», – наголосив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2016 року спеціальний представник федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ 2016 року та координатор міжсуспільного співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами Східного партнерства Гернот Ерлер заявив, що Україна пропонує, щоб до поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі увійшло 18-20 тис. осіб.

29 листопада у Мінську за підсумками зустрічі голів МЗС країн "нормандської четвірки" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про воєнізовану місію ОБСЄ на сході України «ніхто не думає», «питання вже не актуальне». Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на запровадженні озброєної поліцейської місії.

В січні 2017 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив про брак підтримки серед 57 країн-учасниць ОБСЄ ініціативи України щодо розміщення озброєної поліцейської місії на Донбасі.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що країнам-членам ОБСЄ треба визначити завдання, які покладатимуться на озброєну місію перед тим, як давати оцінку необхідності запровадження такого компоненту.