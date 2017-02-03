Гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним завданням України і Туреччини – Порошенко

Про це йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка, направленому президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, повідомили у прес-службі глави Української держави.

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Порошенко підкреслив, що міцним фундаментом українсько-турецької взаємодії є дружні відносини між двома народами, які нараховують багато століть. За його словами, українці високо цінують те, що Туреччина однією з перших визнала державну незалежність України після проведення референдуму в грудні 1991 року.

«Протягом останніх двох з половиною десятиріч двосторонні відносини між нашими країнами набули стратегічного виміру і глибини, зокрема завдяки Вашим особистим зусиллям та політичній волі. Туреччина на практиці продемонструвала свою відданість засадничим принципам міжнародного права та солідарність з Україною, засудивши окупацію Росією Криму та спробу анексувати частину української суверенної території», - зауважив Порошенко.

«У цьому контексті хочу наголосити, що гарантування миру в регіоні Чорного моря є спільним життєво важливим завданням України і Туреччини», - йдеться у привітанні українського президента.

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Порошенко зазначив, що однією з основних складових двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною є співпраця у торговельно-економічній сфері, подальшому розширенню якої сприятиме підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Президент також підкреслив, що, спираючись на позитивний досвід взаємодії і довіру, дві країни перейшли до реалізації конкретних проектів у низці стратегічно важливих галузей, зокрема в оборонно-промисловому комплексі. Також буде продовжено створення належних умов в Україні для діяльності турецьких підприємців та інвесторів.

«Надзвичайно важливим є й те, що в рамках послідовної політики добросусідства та партнерства за останні 25 років значно розширені міжлюдські контакти між Україною і Турецькою Республікою. Цьому, зокрема, сприяло історичне рішення про запровадження безвізового режиму між нашими країнами», - наголосив Порошенко.

Український президент побажав турецькому колезі міцного здоров’я та успіхів у державницькій діяльності, а дружньому турецькому народові – миру і процвітання.

Своєю чергою, поінформували у прес-службі, у привітанні лідер Туреччини зазначив, що після того, як Україна стала незалежною, відносини між країнами набули значного розвитку, спираючись на дружбу двох народів, а в 2011 році вони були виведені на рівень стратегічного партнерства.

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«Виклики, з якими ми зіштовхнулися на регіональному та міжнародному рівнях, ще раз довели, що турецько-українська дружба спирається на міцний фундамент, а наше співробітництво поглибилося ще більше у кожній галузі», - заявив президент Туреччини.

«Без сумнівів, наші чудові відносини з дружньою Україною будуть продовжувати розвиватися в найближчому майбутньому. Туреччина, безсумнівно, підтримуватиме вирішення проблем в регіоні на засадах збереження територіальної цілісності та суверенітету нашого стратегічного партнера України», - зауважив він. Ердоган також висловив сподівання, що його візит до України, який планується в найближчі місяці, надасть нового імпульсу відносинам.