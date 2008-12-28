Литвин узяв до Москви Симоненка
15:26, 28 грудня 2008Політика
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Літак приземлився в аеропорту „Внуково-1
Делегація Верховної Ради України на чолі з головою Володимиром ЛИТВИНОМ прибула до Москви.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак приземлився в аеропорту „Внуково-1” о 15.00 за київським часом.
В складі української делегації депутати Борис ДЕЙЧ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА та Петро СИМОНЕНКО.
Програмою візиту сьогодні запланована зустріч зі спікером Держдуми Борисом ГРИЗЛОВИМ.
29 грудня пройдуть також зустрічі з головою Ради Федерацій Сергієм МИРОНОВИМ, а також з прем‘єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.
Для журналістів запланований брифінг по результатам візиту, а також участь В.ЛИТВИНА в ефірі радіо „Ехо Москви” та телеканалу „Вести”.
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