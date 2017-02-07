Рада закликала іноземні парламенти засудити Росію за напад на Авдіївку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутатів із 338 зареєстрованих у сесійній залі. Від фракції "Опозиційний блок" жоден депутат не підтримав постанову, а від груп "Воля народу" та "Відродження" - по два депутати.

Так, Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити РФ за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями Росії міста Авдіївка Донецької області та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.

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Український парламент також закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації здійснити всі можливі заходи, що сприятимуть припиненню невибіркових нападів іррегулярних та регулярних збройних формувань РФ на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення, та відвернуть гуманітарну катастрофу в Авдіївці.

Крім того, ВР закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації вжити заходи, спрямовані на попередження подальшої ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України та її припинення.

Верховна Рада також просить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі сприяти дотриманню Російською Федерацією режиму припинення вогню на Донбасі, зокрема, в районі міста Авдіївка Донецької області.

Парламент закликає міжнародні організації, представників громадянського суспільства, правозахисних організацій розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в ході нинішньої ескалації збройної агресії РФ проти України, зокрема, можливого скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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Водночас, Верховна Рада доручає Генеральній прокуратурі надіслати до Міжнародного кримінального суду матеріали і документи, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права під час ескалації збройної агресії РФ в рамках провадження, яке здійснюється МКС відповідно до Постанови від 4 лютого 2015 № 145-VIII "Про заяву Верховної Ради "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян".

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки, що стало початком чергового загострення у зоні АТО.

Члени підкомітету Європейського парламенту з безпеки і оборони закликали Росію припинити випробовувати реакцію Заходу та почати дотримуватися Мінських угод.