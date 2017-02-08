Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Євроюстом

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 230 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

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Закон ратифікує Угоду про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, підписану 27 червня 2016 року в Брюсселі. Вона набирає чинності на наступний день після отримання останнього повідомлення про завершення сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності угодою.

Метою угоди є посилення співробітництва між Україною та Євроюстом у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема, організованою злочинністю і тероризмом.

Компетентним органом в Україні для виконання цієї угоди є Генеральна прокуратура. З метою сприяння співробітництву Україна може відрядити прокурора зі зв'язку для Євроюсту. Крім того, Україна визначає чи призначає принаймні одну контактну особу для взаємодії з Євроюстом в установі компетентного органу України.

Згідно з документом, сторони можуть обмінюватися всією інформацією, яка є необхідною, відповідною і не надмірною, для досягнення мети цієї угоди. Угодою також визначаються канали передачі інформації.

Сторони визнають, що належне та адекватне опрацювання і обробка персональних даних, які вони отримують одна від одної, є критично важливим для збереження довіри щодо застосування цієї угоди.

Україна несе відповідальність згідно зі своїм національним законодавством за будь-яку шкоду, заподіяну особі в результаті юридичних чи фактичних помилок у даних, обмін якими був здійснений з Євроюстом.

Принаймні раз на рік сторони проводять регулярний обмін поглядами щодо застосування та подальшого розвитку сфери захисту даних та безпеки даних.