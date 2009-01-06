Газпром готовий відновити переговори з Нафтогазом "будь-якої хвилини"

ВАТ "Газпром" готовий будь-якої хвилини відновити переговори з "Нафтогазом". Як передають "РІА Новости”, про це заявив офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ журналістам у вівторок.

"Заяви про намір продовжити переговори лише 8 січня нас дивують. Ми готові почати переговори будь-якої хвилини", - сказав він.

У "Газпромі» зазначають, що з 1 січня припинено постачання газу Україні, оскільки контракт на 2009 рік не підписаний. Як стверджує компанія, Україна веде несанкціонований відбір російського газу з об`ємів, призначених для транзиту через її територію. За розпорядженням Федеральної митної служби РФ, на яке посилається "Газпром", скорочено подачу газу в ГТС України на той об`єм, «який був цією країною несанкціоновано відібраний». За даними "Газпрому», на території України з 1 по 4 січня 2009 року "осіли" 65,3 мільйона кубометрів газу.

Натомість Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні запевнив керівників європейських держав, що “Україна використовує для власних споживачів виключно газ власного видобутку та газ, закачаний в українські підземні сховища, який повністю оплачений Україною”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА повідомив, що у четвер, 8 січня, делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з ним відвідає Москву для продовження переговорів з ВАТ «Газпром» з питань постачань і транзиту газу.

5 січня НАК «Нафтогаз України» запропонував ВАТ «Газпром» продовжити переговори з питань, пов`язаних з умовами транзиту природного газу через територію України та його постачаннями в 2009-2019 рр., у найближчі дні в Києві. «Газпром» відповів, що контракт на постачання газу для споживачів України він пропонує обговорити в Москві «відповідно до міжнародної практики, згідно з якою переговори ведуться за місцем перебування продавця товару».